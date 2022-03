E intanto #Tevez ci fa sognare annunciando "Vuelvo a mi casa"!

Siamo entrati nella settimana che porta di fatto ad una delle gare più emozionanti dell'intera Serie A. Domenica sera infatti, sul prato dell'Allianz Stadium andrà di scena il big match tra Juventus ed Inter, dove in palio ci sarà il terzo posto in classifica se consideriamo che la distanza che separa le due squadre è ridotta ad un solo punto. Ma anche sugi spalti ci sarà spettacolo, perchè ad assistere al Derby d'Italia ci sarà anche l'ex bianconero Carlitos Tevez, come si può vedere da una storia condivisa attraverso gli account social dell'Apache. L'ex Manchester non è stato mai dimenticato da tutto il mondo bianconero che quasi certamente lo accoglierà come un eroe domenica sera.