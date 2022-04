La Juventus esce sconfitta dall’Allianz Stadium, 1 a 0 contro l’Inter. C’è rammarico, perché la squadra bianconera crea tanto, senza riuscire a colpire. C’è, però, soprattutto, rabbia nei tifosi della Vecchia Signora. La gestione arbitrale di Irrati e del Var, infatti, lascia più di qualche dubbio, per usare un eufemismo. Dal mancato rosso a Lautaro Martinez, al rigore generoso dato a Dumfries, fino ad arrivare ai contatti su Zakaria e Vlahovic nell’area neazzurra. Tutti episodi che non hanno lasciato indifferenti i tifosi sui social.



