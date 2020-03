Juventus contro Inter si giocherà solo stasera, alle 20 e 45 all'Allianz Stadium a porte chiuse. Più che la partita in sé, per Giorgio Chiellini sarà fondamentale la giornata di oggi: il capitano bianconero, che sta ancora rientrando a pieno ritmo dopo la rottura del crociato che gli ha fatto saltare quasi tutta la prima parte di stagione, si gioca le sue carte per poter insidiare uno tra Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt nel ruolo di titolari. E Maurizio Sarri, come riporta Tuttosport, si prenderà tutto il tempo necessario, oggi, per valutare se il rischio valga la candela. Rientrato per appena 13' contro il Brescia il 16 febbraio, Chiellini ha poi giocato da titolare, per 53', contro la Spal, salvo poi restare in tribuna contro il Lione, ultima partita della Juventus prima dell'emergenza Coronavirus.



NECESSARIO - Di forzare i tempi, cosa mai utile, forse è giunto il momento. Il calendario si infittisce ed i match cominciano a salire pian piano di intensità: per Sarri sarà importante avere a disposizione una certezza come Chiellini, purché lo stesso capitano sia nelle condizioni di poterlo essere. Per questo, anche, Sarri vivrà con l'incognita fin quando non scioglierà tutti i dubbi di formazione prima della gara: il dubbio, come detto, resta sull'affidabilità di un giocatore che, malgrado la sua gloriosa storia, rientra a 35 anni da un infortunio di più di sei mesi. Serve cautela, ma non troppa, altrimenti il rischio che Chiellini non entri più nelle rotazioni si alza pian piano che il campionato arriverà verso la sua conclusione.