Sarri chiama Dries Mertens. Sportmediaset svela la volontà del tecnico della Juventus di portare il belga in bianconero dopo che non sono arrivate novità sostanziali sul rinnovo di contratto che invece a gennaio sembrava cosa fatta. Dries è quindi fra tre fuochi: Napoli, Inter oppure Juve. Sempre secondo Sportmediaset, il belga "non vuole 'tradire' l'affetto del mondo napoletano. Tradotto: se non sarà rinnovo, meglio l'Inter della Juve. A meno che la forza persuasiva di Sarri non faccia progressivamente breccia nel cuore e nella testa di Dries".