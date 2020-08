A gennaio la Juventus aveva pensato al brasiliano Allan, che sembrava potesse lasciare il Napoli già nel mercato invernale. Alla fine il centrocampista è rimasto in azzurro e l'ipotesi di un suo arrivo in bianconero si era raffreddata. Secondo SportMediaset però la pista Allan-Juve si sta riaprendo: alla riapertura del mercato il centrocampista stavolta potrebbe lasciare davvero Napoli, ma occhio alla concorrenza; oltre alla Juve, sul giocatore ci sono anche l'Inter e l'Everton, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Carlo Ancelotti.