C'è Juventus-Inter. E la partita di campo rappresenta a volte quasi solo una parentesi all'interno di una rivalità quotidiana che va oltre, toccando praticamente ogni aspetto. Pure quello del mercato. Perché la storia non è solo ricca di doppi-ex o di trasferimenti clamorosi, magari scambi (da Anastasi-Boninsegna a Carini-Cannavaro), ma anche di operazioni saltate proprio sul più bello (altro scambio: ricordate Guarin-Vucinic?). La storia di mercato è ricca anche di duelli poi vinti ora dalla Juve (vedi Gleison Bremer) ora dall'Inter (vedi Davide Frattesi), così come di intrecci che possono aver visto un giocatore inseguito o magari a un passo da una squadra per poi passare successivamente alla rivale di sempre. E alla fine sono tanti, tantissimi i giocatori attesi con il ruolo di protagonista anche nella supersfida di questa sere all'Allianz che avrebbero potuto giocarsela invece con la maglia avversaria.SCOPRI TUTTO IN GALLERYARNAUTOVICEstate 2022, la Juve vuole un centravanti di scorta che possa anche giocare al fianco di Vlahovic. Poi è arrivato Milik, ma i tentativi per arrivare ad Arnautovic sono stati tanti e importanti.BREMERUna delle storie più chiacchierate del mercato estivo 2022, l'Inter aveva in pugno il brasiliano ma il tira e molla con il Psg per Milan Skriniar ha impedito ai nerazzurri di affondare con l'ultimo passo. E la Juve ne ha approfittato mettendo sul piatto più soldi per il Toro e per il giocatore dopo la cessione di De Ligt.CALHANOGLUDue capitoli. Il primo, estate 2015, la Juve è a caccia di un trequartista ma il Bayer Leverkusen sparava ancora troppo alto. Il secondo, quando a parametro zero stava lasciando il Milan, ma ritenuto fuori progetto dal club bianconero, un bel dono per l'Inter.CAMBIASOLo voleva l'Inter, anche più della Juve. Almeno in una fase iniziale, ma la necessità di fare subito cassa per il Genoa ha agevolato i bianconeri.CARLOS AUGUSTOC'era anche la Juve al fianco dell'Inter per lanciare definitivamente l'esterno brasiliano. A non esserci era lo spazio in organico. Così i nerazzurri han potuto effettuare il sorpasso.CHIESALui voleva la Juve, la Juve voleva lui. E alla fine questo ha fatto la differenza. Ma l'Inter ci aveva provato, eccome se ci aveva provato...DARMIANA più riprese, prima ai tempi del Manchester United e poi a quelli del Parma, è stato nel mirino della Juve. Poi Marotta ha effettuato il colpo, ma dopo essere passato all'Inter.DE VRIJQuando era all'ultimo anno di Lazio, l'olandese sembrava uno dei parametri zero più ambiti. Con la Juve che ha provato a far valere una posizione di vantaggio poi sgretolatasi strada facendo.FRATTESIObiettivo numero uno della Juve della scorsa estate, anche più di Milinkovic Savic. Un lungo corteggiamento che si è andato a sbattere contro la difficoltà a fare cassa del club bianconero. E alla fine l'ha preso l'Inter, che ha nella sua prima alternativa di centrocampo l'uomo che avrebbe giocato titolare nella Juve.MCKENNIEColpo a sorpresa della Juve nel 2020, grande rimpianto di Antonio Conte che lo aveva segnalato all'Inter in tempi non sospetti.SANCHEZUn tormentone autentico, quando era all'Udinese i tentativi più convinti, poi ne sono arrivati altri quando era in uscita dall'Arsenal.THURAMHa scelto l'Inter ed è diventato il miglior post-Lukaku possibile. Ma la Juve si era iscritta alla corsa anche prima.