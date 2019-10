Archiviato il capitolo Paratici vs Marotta con il 2 di settembre, si è definitivamente aperta la sfida tra Sarri e Conte. Il campo ha dato il suo primo verdetto, ma il mercato torna dirompente, il giorno dopo del successo della Juventus a San Siro. Come riporta Calciomercato.com, il Derby d'Italia andrà avanti, con un obiettivo che le due squadre hanno in comune: Sandro Tonali, centrocampista classe '00 che ben sta facendo con il Brescia anche in Serie A. Gli scout delle due squadre, infatti, non mollano il gioiellino azzurro e continuano a monitorare le sue prestazioni con le rondinelle.