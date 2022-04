A distanza di 3 giorni non sono ancora cessate le polemiche per la direzione di gara condotta da parte di Irrati nel Derby d'Italia tra Juventus ed Inter. La sensazione però è che la partita tra queste due squadre non sia ancora finita, o meglio, è appena iniziata. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, dopo aver sondato il terreno nelle settimane precedenti, ora i nerazzurri sarebbero disposti ad avviare nuovi contatti con l'entourage di Paulo Dybala, per capire quale sia il reale margine della trattativa. Dalla Pinetina intanto, fanno sapere di essere disposti ad offrire una cifra tra i 7 e i 7,5 milioni di euro.