Niente conferenza stampa per Maurizio Sarri alla vigilia di Juve-Inter. Il motivo lo spiega la stessa società bianconera nell'ultimo comunicato stampa relativo all'allenamento odierno: "​Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo". Dunque, non ci saranno le parole del tecnico, né un altro tipo di presentazione della sfida, che avrà luogo domenica sera alle 20.45.