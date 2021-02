Forse alcuni di voi avranno cercato qui sul nostro sito la notizia con i convocati della Juventus e dell'Inter per la partita che inizierà fra circa un'ora all'Allianz Stadium, valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma non l'avete trovata. Questo perché i due club hanno deciso fino all'ultimo di non pubblicare l'elenco dei giocatori chiamati da Andrea Pirlo e Antonio Conte. Per sapere dunque se Arthur, Morata, Dybala e Ramsey fossero presenti o meno, abbiamo dovuto aspettare le formazioni ufficiali: il numero 9 spagnolo è in panchina, gli altri tre sono assenti.