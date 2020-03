Alla fine si gioca eè come sempre una sfida che fa e farà discutere. Per questo IlBianconero.com vi offre la Moviola LIVE della gara. Ad arbitrare sarà Guida della sezione di Torre Annunziata. Meli e Carbone saranno gli assistenti, mentre Maresca sarà il quarto uomo. Al var, Mazzoleni e Paganessi.Arbitro:Assistenti: Meli e CarboneIV Uomo: MarescaVAR: MazzoleniAVAR: PaganessiDopo quattro minuti di recupero l'arbitro fischia la fine con la Juventus che vince 2-0 sull'Inter.Ammonito Cristiano Ronaldo per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Era già successo durante la gara e Guida l'aveva avvertito, alla seconda volta ha tirato fuori il cartellino giallo.Brutto intervento di Brozovic su Matuidi: ammonito. Nell'occasione, espulso Padelli dalla panchina dopo aver protestato con l'arbitro: "Cosa ho detto?" ha chiesto il portiere mentre si avviava verso gli spogliatoi.Giallo a Vecino per un'entrata a gamba tesa su Alex Sandro: il centrocampista dell'Inter arriva sul pallone, ma poi tocca anche il ginocchio del brasiliano.Giusto il giallo a Skriniar: Ronaldo lo salta con un dribbling al limite dell'area e lo slovacco lo atterra intervenendo fuori tempo con la gamba sinistra.Regolare il gol di Ramsey con Matuidi che mantiene in campo la palla al momento del cross dal fondo e nessun intervento dubbio all'interno dell'area di rigore.Barella interviene irregolarmente su Cuadrado fermando un'azione offensiva della Juve sulla trequarti bianconera. Guida si limita a fischiare il fallo, ma poteva starci anche l'ammonizione.Continua la sfida Lautaro-De Ligt: l'argentino travolge il difensore della Juve per provare a ricevere un lungo lancio della difesa nerazzurra. L'olandese va a terra e l'arbitro fischia la punizione.Lautaro cade a terra al limite dell'area, intervento in ritardo di De Ligt che lo atterra contrastandolo col piede destro.- Lukaku chiede un fallo di mano in area di Bonucci per un intervento su Young, ma anche in questo caso non intervengono né l'arbitro né il Var.- Primo episodio dubbio della partita: Douglas Costa crossa ma il pallone sbatte sulla mano di Young, in area. Non intervengono né Guida né Mazzoleni perché il braccio di Young era attaccato al corpo e l'esterno dell'Inter era molto vicino al brasiliano.