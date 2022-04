Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Luciano Moggi ha detto la sua sulla lotta scudetto e sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Juventus-Inter. Ecco il pensiero dell'ex dirigente bianconero: "Il Napoli è la favorita per la vittoria finale, e credo che alla fine vincerà il tricolore. Il Milan non ha le armi per farcela, davanti non ha giocatori che la buttano dentro. Ai rossoneri manca l'attaccante. Derby d'Italia? Ci sono stati errori evidenti da parte del Var contro i bianconeri. Hanno giustiziato la Juventus".