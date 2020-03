Si è tenuto oggi il consiglio straordinario della Lega Calcio. Una conference call che non ha deliberato nessuna novità organizzativa, in questa situazione di emergenza e confusione, ma che ha deciso di rimandare l'incontro al 4 marzo, con la partecipazione anche di tutti i club di Serie A. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, ci sarebbe una nuova proposta sul tavolo: rimandare la Coppa Italia per far recuperare Juventus-Inter già mercoledì o giovedì. La proposta, avanzata anche dal Napoli stamattina, è stata passata al vaglia, ma ancora non c'è intesa tra le parti. Ci sarà quindi bisogno ancora di tempo, per ulteriori aggiornamenti, ma anche per capire se davvero la prossima settimana potrà avere una parvenza di normalità. Nel pomeriggio, infatti, ci sarà la decisione anche della regione Piemonte sulla ripresa normale delle attività.