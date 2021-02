Durante questo pomeriggio vi stiamo tenendo aggiornati sui cambiamenti nella probabile formazione della Juventus stasera all'Allianz Stadium contro l'Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una delle certezze dell'ultim'ora è che Weston McKennie partirà dalla panchina, per far spazio a Cuadrado avanzato a ruolo di esterno destro, con Danilo più bloccato dietro. Sicuramente mister Pirlo ha ridisegnato lo scacchiere bianconero in base alle esigenze più difensive di una partita come quella di stasera, dopo la vittoria per 2-1 la scorsa settimana allo stadio Meazza, tuttavia c'è di mezzo pure un problema fisico: nulla di grave, ma l'americano non ha i 90 minuti (figuriamoci eventuali 120) nelle gambe.