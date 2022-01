Per la Juve è stato probabilmente il migliore in campo: in partita fino alla fine, sempre in pressing sugli avversari e capace anche di andare in gol con un colpo di testa da cecchino. Se va così, Weston McKennie "merita sempre la maglia". Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport premiando lo statunitense con un ottimo voto per la prestazione messa in campo nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Ma il giudizio su di lui è unanime, e a questo punto i bianconeri fanno bene a tenerselo stretto. Noi de IlBianconero.com gli abbiamo dato un bel 7 in pagella.



Nella gallery i voti di tutti i giornali: