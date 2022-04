Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha detto la sua anche su Juve-Inter. Ecco le sue parole: "Due persone che erano vicine a me hanno chiamato a casa per capire cosa stava accadendo, ed eravamo allo stadio. Chi vince in Italia si dice che ruba sempre ma questa cosa non la cambio io, alla fine gli errori si compensano". E sulla lotta scudetto: "Mai capitato che a 7 giornate dalla fine ci fossero 3 squadre a giocarsi il titolo. Per lo spettacolo e l'emozione va bene ma vuol dire anche che si è vinto meno, si sono fatti meno gol".