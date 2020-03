Arrivato Beppe #Marotta al NH Collection Torino, nell’indifferenza dei pochi presenti. Attesa a breve l’Inter...

Beppe Marotta torna a Torino dopo gli anni di successi da dirigente della Juventus oggi è al timone dei nerazzurri e per la prima volta torna in città da avversario (per una partita). Il dg nerazzurro è arrivato prima della squadra nell'hotel del centro di Torino riservato dal club per la permanenza in città. Tra poco l'arrivo della squadra che alla Pinetina è stata salutata da 500 tifosi festanti. Non la migliore delle idee in epoca Coronavirus. Marotta ha trovato certamente più calma a Torino.