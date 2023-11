Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento benefico "Un Brutto T1po!", per la ricerca contro il diabete, Beppesi è espresso brevemente anche sul derby d'Italia tradel prossimo 26 novembre. Ecco le sue parole: "È sempre stato definito il derby d’Italia e tale rimane, poi in questa occasione giocano la prima contro la seconda in classifica, quindi c’è più appeal. C’è sempre emozione da parte mia quando arriva questa partita perché ho trascorso tanti anni a Torino. Sarà un bello spot per il calcio".