Le parole di Beppea DAZN prima di- "Non pesa, dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di avversaria e questa è di tutto rispetto. Sarà importante per entrambe dare continuità in termini di prestazioni anche se il risultato conta. Siamo in una fase interlocutoria della stagione".- "Fa parte della comunicazione, siamo "rimbalzini" e scarichiamo il ruolo da protagonisti a loro e loro a noi. Non vogliamo nasconderci, quest'anno vogliamo un risultato prestigioso, non è arroganza. Vogliamo essere ambiziosi e orgogliosi".- "C'è la solita griglia di tutti gli anni, il Napoli sta risalendo, il Milan è agguerrito, ci può essere la Roma... Sono le solite 6-7 sorelle"."Sono orgoglioso di continuare qui in un processo di crescita che vede coinvolte tutte le componenti societarie. La più grande soddisfazione è quella di vedere un gruppo sempre più consapevole, al livello delle migliori d'Europa. Questo premia il lavoro di tutti, con validissimi professionisti che rispondono a un allenatore giovane, ma che sta raccogliendo traguardi importanti".- "Il giocatore ha detto di voler continuare la sua esperienza con noi. La società condivide, stiamo negoziando con calma, credo non ci saranno grandi problemi per arrivare al rinnovo".