Beppe Marotta è uno degli ex di Juve-Inter, a pochi minuti dall'inizio del big match l'ad nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "C'è un'atmosfera surreale, giocare senza pubblico è pari allo zero. E' una situazione paradossale che mi auguri possa finire presto". Partita speciale per chi è stato tanti anni dietro alla scrivania bianconera: "Io sono un professionista, mi lego alle società in cui sono. Arrivano momenti nella vita in cui bisogna separarsi, ma l'importante è amare questo sport. Oggi sono in un grande club, farò di tutto per rendere felici sia la società che i tifosi.



COPPE EUROPEE - "Sarà la Uefa a dare gli indirizzi, è un'istituzione composta da dirigenti responsabili e saranno loro a tenere conto delle indicazioni della Figc. Non credo ci sia un rischio di non giocare le coppe, la sensazione è quella che si giocherà a porte chiuse. Ma è il governo il primo organo che deve decidere. Il caos di Parma-Spal? La Lega ha rispettato i decreti ministeriali e non poteva cambiare il programma".