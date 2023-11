Luca, ex arbitro ed opinionista di Dazn, ha analizzato così Juve-Inter: "Il contatto è nella trequarti difensiva dell'Inter, tra Darmian e Chiesa. Sembra una mano sul volto, in realtà non c'è un contatto sul volto. E' una valutazione di Guida che si trovava in posizione perfetta. L'azione che porta alla rete non può essere considerata irregolare, se ci fosse stato un contatto sul volto sarebbe cambiata tutta la valutazione, perché il volto è più tutelato da regolamento. C'è un contratto tra spalla e petto che non viene considerata infrazione, a mio parere correttamente.- "Azione che riparte da Sommer? E' un discorso lungo, riguarda il protocollo. Ci dice che la fase di possesso offensiva non è tutta, ma in caso di possesso prolungato sarebbe da considerare solo passata la linea mediana...""Cuadrado? Lo stesso fallo era stato punito qualche settimana fa con il rosso. Giallo in campo, poi Marinelli richiamato al Var e l'espulsione. Ma è stato definito poi un errore. In questa circostanza perfetto Guida, lineare. E' corretta l'ammonizione".