Giusto il tempo. E il tempo giusto. Per cosa? Per un boccone colmo di bellezza calcistica, per una notte che ha saputo spezzare il paradigma degli ultimi giorni di angoscia, tensione. Seria paura. E allora, ecco Juve-Inter. Ecco tutto quello che ha portato, ciò che ha significato. Almeno per qualche ora, ombelico d'Italia e dei discorsi di tutti. Felici o tristi, esaltanti o sulla falsa riga del contagio depressivo. Comunque, profondamente diversi. Come una boccata d'ossigeno al balcone, dopo una giornata in cui hai deciso di stringere le tende, di chiudere le finestre.



PAURA - Si è parlato d'altro e si è parlato di una Juventus prima in classifica. Sì, per quanto? Almeno fino alla prossima settimana, con la Lazio che andrà a giocare in casa dell'Atalanta e avrà finalmente un banco di prova da scudetto. Dovesse farcela o meno, la Juve sa a prescindere quanto sia vicino all'impossibile il margine d'errore. Un po' come quanto accaduto allo Stadium, ieri sera: questo è un campionato che si vince aggredendo. Pure la paura. Pure le paure. E anche quella di veder scivolare via un risultato fondamentale e importantissimo.



TUTTO INUTILE? - Parlare in questi termini può sembrare catastrofico, almeno all'apparenza. E' però la direzione in cui sta andando il calcio. Martedì, il Consiglio della Federazione si riunirà per trovare soluzioni nel caso sia necessario lo stop del torneo. Si parla del 3 aprile come data limite per il fermo della Serie A. Con quali soluzioni, tuttavia, all'orizzonte? Chiedere lo slittamento dell'Europeo all'Uefa per avere più date a disposizione per recuperare le partite perse: ecco la prima idea. In alternativa, ci sarebbe da studiare un calendario alternativo, parecchio complicato solo da immaginare. Ultima alternativa: chiudere qui il torneo, dichiararlo finito. E rimandare scudetto e retrocessioni, vanificando pure l'ultima, grandiosa vittoria di una Juventus finalmente ritrovata. Ma nel momento peggiore della storia del calcio moderno.