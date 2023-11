E' quasi tutto pronto per quella che sarà la super sfida di questa sera tra Juve e Inter, dove i bianconeri vogliono imporsi sui nerazzurri per passare al comando della classifica. Ci sono buone notizie per Max Allegri, che potrà contare sulla presenza di Manuel Locatelli, convocato dall'allenatore livornese per il derby d'Italia. Bisogna però capire se verrà schierato in campo dal primo minuto e stando a quanto riportato da Sky Sport pochi istanti fa, potrebbe non essere così. Al momento infatti, il favorito per una maglia da titolare sembra essere Hans Nicolussi Caviglia, chiamato ad una grandissima prova di maturità.