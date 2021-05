Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo ex Catania, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di Juventus-Inter 3-2 di sabato scorso e delle polemiche per l'arbitraggio di Gianpaolo Calvarese, focalizzate da molti sul penalty guadagnato e trasformato da Cuadrado negli ultimi minuti: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ci hanno deriso in tutta Europa. Quel rigore dato è assurdo, non si possono commettere certi errori così. Si alimentano sempre di più certe voci e questo non fa bene al calcio".