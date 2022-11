Di seguito i principali episodi arbitrali del big match della 13esima giornata di Serie A traPartita che sarà arbitrata daL'ultima volta che il direttore di gara era stato designato per il derby d'Italia era per la Supercoppa della passata stagione, in cui i nerazzurri si erano imposti per 2-1 nei tempi supplementari.h. 20.45DOVERICARBONE – GIALLATINIIV: AYROLDIVAR: DI PAOLOAVAR: LONGO S.Questa volta nessun Check del VAR, buono il 2-0 di Fagioli.Ammonito Danilo per un fallo su Correa che blocca una ripartenza.Annullato dopo un lungo controllo Var il gol di Danilo per il tocco con la mano dopo averla colpita con il polpaccio. forti proteste di Allegri e dei giocatori.Prima ammonizione del match ricevuta da Calhanoglu dopo l'intervento su Miretti.Regolare il vantaggio bianconero firmato da Rabiot sull'assist di Kostic.Sgambetto di Skriniar su Rabiot che lo aveva saltato. Anche in questo caso, niente cartellino giallo.Proteste da parte dell'Allianz Stadium per un contatto non fischiato su Milik, che cade a terra dopo il contrasto con Mkhitaryan.- Fallo di Acerbi su Fagioli; il difensore nerazzurro arriva in ritardo e colpisce con il piede la gamba di Fagioli, Doveri lo grazia non estraendo il cartellino giallo.- Doveri richiama Kostic dopo uno scontro con Dumfries, fischiato fallo per l'olandese.