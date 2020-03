Dopo rinvii e polemiche ci siamo, ancora qualche minuto e sarà Juventus-Inter, recupero della 26a giornata. Clima surreale all'Allianz Stadium, niente pubblico sugli spalti causa Coronavirus e un silenzio assordante in una situazione più unica che rara. Antonio Conte torna a Torino da avversario e si è risparmiato qualche fischio da parte dei tifosi bianconeri, sul piatto ci sono tre punti fondamentali per la squadra di Sarri per riprendersi il primo posto in classifica e scavalcare la Lazio che in questo momento è a +2.



Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.