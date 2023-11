Ci siamo, è scoccata l'ora del Derby d'Italia.sono pronte a darsi "battaglia" sul campo dell'Allianz Stadium per un match che, dopo diverso tempo, ha davvero il sapore dello scontro diretto perché vale la vetta della classifica di Serie A. O meglio, vale per i bianconeri che con una vittoria potrebbero sorpassare di un punto gli storici rivali, mentre i nerazzurri avrebbero la chance di allungare ulteriormente la loro distanza dalle avversarie avviando una "mini fuga" verso lo scudetto, per quanto quella odierna sia comunque una sfida autunnale. Alta, quindi, la posta in palio, ma in una fase della stagione in cui nulla è ancora deciso. Fischio d'inizio alle 20.45.Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi