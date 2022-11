Si accendono le luci sull'Allianz Stadium, è ancora Derby d'Italia, é ancora. Per i bianconeri una sfida cruciale per continuare il mini ciclo positivo, sbloccarsi nei big match, superare i nerazzurri in classifica e accorciare con quelle davanti. Una gara dalle mille motivazioni, la Vecchia Signora deve dimostrare di aver davvero cambiato passo.(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik: Onana; De Vrij, Acerbi, Skriniar; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez