E' il giorno di Juventus-Inter, seconda amichevole dell'ICC. La sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Antonio Conte è in programma all'Olympic Sports Center di Nanchino con calcio d'inizio alle ore 13.30. Qui su ilBiancoNero.com seguiremo la partita con la classica diretta testuale. Poi interviste e approfondimenti post-partita.



IL TABELLINO​



JUVE-INTER: 0-1



Marcatori: 10' aut. De Ligt



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte



Ammoniti:

Espulsi:



LA DIRETTA LIVE:



45' Fine primo tempo.



45' Doppia chance per Bernardeschi: il trequartista calcia due volte con il mancino, ma non impensierisce troppo Handanovic. Bella la prima conclusione al volo, dopo la combinazione con Higuain, che però termina alta. Decisamente più sporca la seconda, che però centra la porta.



41' Ammonito D'Ambrosio, fallo su Higuain



40' Destro di Brozovic dalla distanza, respinge Szczesny. 33' Sul ribaltamento di fronte ci prova Perisic, ma arriva la terza ottima chiusura di De Ligt.



32' Ronaldo prende l'ascensore e salta di testa, ma il pallone va sul fondo.



27' Cooling break.



24' Juve nello stretto, tante combinazioni ma gli spazi sono pochi.



20' Esce la Juve, con Higuain come giocatore più pimpante in attacco e che gioca molto per la squadra.



14' Bella palla di Bernardeschi per Higuain, il Pipita fa la sponda ma non arriva nessuno.



13' Break di Ronaldo, Gagliardini lo stende sulla trequarti: manca il giallo.



10' GOL! In mischia su calcio d'angolo arriva il gol dell'Inter: sfortunato De Ligt, dopo una spizzata il pallone batte sul suo ginocchio e finisce in porta.



9' Punizione di Sensi, Szczesny mette in angolo.



6' Si fa vedere anche l'Inter: pressione prolungata senza troppi patemi per la Juve, poi una conclusione di Brozovic dal limite dell'area, palla fuori.



2' Primo spunto di Ronaldo: recupera palla Matuidi sulla trequarti, il portoghese calcia centrale



1' Sono le 13.36, al via il primo Juventus-Inter della stagione!