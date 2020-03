Qui Continassa



La #Juve si prepara per l'#Inter tra emergenza e possibile stop. Misure prese, Torino rallenta, ma Sarri continua per la sua strada pic.twitter.com/duBYahB0Cd — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 8, 2020

E quelle odierne hanno influenzato senza dubbio la preparazione della partita di questa sera e anche la vita dei calciatori. Le misure prese nella serata di ieri, diventate ufficiali questa mattina nonostante le indiscrezioni le avessero rese ufficiose già da ieri hanno cambiato tutto. La lunga preparazione per Juve-Inter continua e si è arrivati a 11 giorni di allenamenti consecutivi, senza partite nel mezzo. Un fatto inedito per un momento particolare: ricco di incertezze, di cambi repentini di piani e di notizie dell'ultima ora. Tra emergenza, preoccupazione e voci.La squadra bianconera, in albergo per il ritiro, è andata regolarmente a pranzo dopo l'allenamento mattutino per curare gli ultimi dettagli prima della gara contro l'Inter. Sarri segue pedissequamente il programma di lavoro prefissato, pur non sapendo se alla fine si giocherà. Il tecnico ha comunicato la lista dei convocati (tutti presenti tranne Demiral) e poi concesso il consueto riposo pre gara.