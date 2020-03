Qui Torino

Situazione tranquilla in casa #Inter, nonostante il nervosismo e l’incertezza che ha caratterizzato il pomeriggio di attesa. Solo un paio di curiosi all’esterno dell’albergo che ospita Conte e i suoi pic.twitter.com/1LDNzorICJ — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 8, 2020

E quelle odierne hanno influenzato senza dubbio la preparazione della partita di questa sera e anche la vita dei calciatori. Le misure prese nella serata di ieri, diventate ufficiali questa mattina nonostante le indiscrezioni le avessero rese ufficiose già da ieri hanno cambiato tutto. La lunga preparazione per Juve-Inter continua e si è arrivati a 11 giorni di allenamenti consecutivi, senza partite nel mezzo. Un fatto inedito per un momento particolare: ricco di incertezze, di cambi repentini di piani e di notizie dell'ultima ora. Tra emergenza, preoccupazione e voci.- Non è un'attesa piacevole, questo fuori di ogni dubbio. Non lo è per nessuno. Da quanto emerge dall'albergo nerazzurro, il clima in casa interista è teso, nervoso, tanto per la partita quanto per la situazione generale. Torino è svuotata, le misure di sicurezza si rispettano e fuori dal ritiro dell'Inter ci sono appena due persone. Non è l'ambiente con cui ci si aspettava di arrivare a una delle gare più importanti dell'anno, non c'è la solita elettricità. Quella che probabilmente lo stesso Conte avrebbe voluto. Qualche urlo in più, pazienza, ma una squadra da battere, una partita da affrontare, una carica da sfogare. E tutto questo non c'è.L'attesa dall'albergo dell'Inter e le ultime con il nostro inviato Cristiano Corbo: