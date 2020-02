Juve-Inter è quella partita che tutti i tifosi, tutti gli appassionati di calcio aspettano. A maggior ragione poi dello stato attuale della classifica, con i bianconeri a +6 sui nerazzurri, ma con una partita in più. Uno scontro scudetto che però, sarà disputato a porte chiude a causa delle misure prese per contrastare il Coronavirus. Misure giuste che mirano a tutelare la salute dei cittadini, che hanno comunque scatenato polemiche sulla politica di rimborso dei biglietti. Inoltre, La Stampa riporta la possibilità di una visione in caso del Derby d’Italia: Lega di Serie A e Sky (emittente che trasmetterà la partita) ne stanno discutendo e, in caso di piena condivisione tra le parti, si andrà verso questa decisione, vista ‘l’eccezionalità dell’evento e dell’emergenza’.