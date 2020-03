Secondo quanto riporta Sky Sport Blaise Matuidi è favorito su Adrien Rabiot per un posto da titolare dal primo minuto contro l'Inter. Perché? Perché Matuidi in fase difensiva è un calciatore importante per Sarri, fose il migliore a disposizione del tecnico bianconero per scivolare sugli esterni e contrastare gli inserimenti delle mezzali dell'Inter. Tutta la squadra dovrà muoversi bene e l'intelligenza tattica di Matuidi gli potrebbe permettere di essere in campo dal 1' al posto di Rabiot che invece è stato titolare a Lione, non con buoni risultati.