Nuovo capitolo della saga Juventus-Inter. Quando si gioca? La partita inizialmente in programma stasera è stata rimandata a causa del Coronavirus per il quale c'è allerta massima in tutta Italia, e in queste ore si sta decidendo una nuova data per recuperare il big match. Il termine ultimo fissato è il 13 maggio, ma la super sfida potrebbe essere anticipata addirittura a lunedì 9 marzo, come ha riportato Sky Sport. Per quella data, non dovrebbero esserci più restrinzioni ai residenti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in caso contrario si giocherebbe a porte chiuse.