La Juventus esce dall'Allianz Stadium sconfitta dalla sfida contro l'Inter. Uscendo ufficialmente della corsa Scudetto. Una sconfitta di misura, soltanto per uno a zero. I bianconeri hanno creato parecchio ma non sono riusciti a concretizzare. Ci sono state anche alcune polemiche in occasione di alcuni episodi arbitrali. Alcuni bianconeri hanno voluto lasciare tramite i loro profili social dei commenti sulla sfida. In gallery abbiamo raccolto le principali