Si dice sempre che il duello tratrascenda la classifica. Era così quando ad essere in difficoltà erano i nerazzurri e la storia non cambia neanche quando, in una stagione tra mille bassi e pochi squilli, ad arrancare è la compagine bianconera. I ragazzi disono reduci dalla sconfitta contro il Paris Saint-Germain, in cui si è rivista una formazione quantomeno capace di giocare a livelli di intensità più alti. L’Inter, rinvigorita dal passaggio del turno (nonostante il KO contro il Bayern Monaco) punta a seguire il trend positivo e avvicinarsi quanto più possibile alla vetta.- Non vuole perdere il vizio dei tre punti la compagine nerazzurra, che i bookmakers vedono favorita in questa sfida: pagato a 2.36 il successo della formazione milanese, contro il 2.97 a cui è dato un trionfo bianconero. Per quanto riguarda il segno X, le due squadre non pareggiano in campionato allo Stadium dal dicembre 2017, quando il match terminò 1-1. Lo stesso esito è quotato 6.75 per la partita di domenica, mentre il pari generico è dato a 3.33 (3.30 per Eurobet e Snai).- Rigore di Calhanoglu nel recupero del primo tempo: così è maturato il successo dell’Inter a Torino nell’ultimo campionato. Quella a firma del turco è stata la seconda vittoria in campionato ottenuta dall’Inter all’Allianz Stadium. La prima risale al novembre 2012 con Stramaccioni in panchina. L’1-3 di dieci anni fa è quasi irripetibile secondo Betclic, che quota tale esito esatto 23. Replicare il punteggio dello scorso campionato invece è già più alla portata, in quanto lo 0-1 è dato per il posticipo di giornata a 9.25 (8 per Sisal).- La Juve è pronta a ripartire dai talenti. Soprattutto da quelli in grado di decidere con colpi di classe le partite. Una rete di Dusan Vlahovic, la cui presenza è ancora in forte dubbio, è quotata 2.75, mentre il sigillo di Milik a 3.50. Più difficile il bis di Fagioli, che però viene dato a 6 come probabile marcatore della sfida. In attacco, nell’Inter, attenzione al solito ‘Toro’ Martinez (un suo gol è dato a 2.75), già a segno tre volte in carriera contro la formazione bianconera.