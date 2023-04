Sono rimaste in quattro a giocarsi la vittoria della Coppa Italia. Si ricomincia dalle semifinali, unico turno in programma con gare di andata e ritorno. Martedì Juventus-Inter, mercoledì Cremonese-Fiorentina. Si parte, quindi, allo Stadium, dove una Juventus ancora in corsa per un posto in Champions League nonostante la penalizzazione di 15 punti affronta un’Inter che arriva dalla brutta sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Le quote per i primi 90 minuti del doppio confronto vedono avanti la Juve, a 2,20; seguono il pareggio e il segno «2», rispettivamente a 3,20 e 3,30. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,63), con il risultato con almeno tre gol complessivi che sale a 2,15. Perfetta parità, invece, tra Goal e No Goal, entrambi a 1,85. Lautaro e Vlahovic sono i due marcatori più probabili, entrambi a 3,00; seguono Milik, Kean e Lukaku a 3,50, poi Di Maria e Dzeko a 3,75. L’Inter parte infine con una punta di vantaggio nell’antepost per il passaggio del turno. I nerazzurri in finale a 1,80, con la Juventus che insegue a 2,00. L’altra semifinale Mercoledì allo Zini si gioca l’andata dell’altra semifinale tra la sorprendente Cremonese – che ha eliminato prima il Napoli e poi la Roma – e la Fiorentina, ancora in corsa su tre fronti (c’è anche la Conference). La squadra di Italiano parte in netto vantaggio: il «2» nella gara di andata vale 1,75, con il pareggio a 3,75 e il segno «1» a 4,75. Quote, queste, che si riflettono anche sulle antepost per il passaggio del turno: la Fiorentina in finale paga 1,27, un’altra impresa di Ballardini a 3,65. Under e Over viaggiano vicine (rispettivamente a 1,75 e 1,95), con Goal e No Goal sullo stesso livello (1,85). Jovic e Cabral sono i principali indiziati per un gol (2,75), con Nico Gonzalez a 3,50. Dessers, Kouamé, Ciofani e Okereke valgono 4,00. Nel tabellone antepost per la squadra che vincerà il trofeo, l’Inter è la favorita a 2,50, poi Juventus e 3,00 e la Fiorentina a 3,50. Staccatissima la Cremonese, a 12.