È ile in questa stagione, alla luce delle attuali posizioni in campionato, torna a essere anche il match più atteso di tutti. Juventus-Inter è seconda contro prima e sarà un partita che può rappresentare uno spartiacque importante. La sosta delle Nazionali non può essere certamente presa come un riposo per due squadre che forniscono sempre tantissimi giocatori alle varie selezioni. Nelle ultime settimane si sta parlando sempre di più di un corsa a due per la conquista dello Scudetto. Il cammino dei bianconeri non è stato esaltante dal punto di vista del gioco, ma i risultati stanno arrivando. Una vittoria della Juventus significherebbe sorpasso ed allora dalle parti di Torino non potrebbero più nascondersi. Di contro però l’Inter ha la possibilità di dare la prima sterzata importante alla stagione. Dopo il passaggio del turno in UEFA Champions League, i nerazzurri possono utilizzare tutte le energie mentali sul campionato. Per entrambe un successo sarebbe importante, mentre un pareggio rischierebbe di far rientrare Milan e Napoli.Si giocherà all’Allianz Stadium, ma per i bookmakers sono gli uomini di Simone Inzaghi a partire con il favore dei pronostici.I nerazzurri vengono considerati ancora un passo avanti - Regalare una grandissima gioia ai propri tifosi e conquistare o restare in vetta della classifica: questi sono gli obiettivi di Juventus e Inter. Una vittoria dei bianconeri è quotata da Betclic a 3.25, stessa quota per il pareggio, mentre un successo dei nerazzurri è quotato a 2.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.05, mentre l’Under 2.5 a 1.69.Il 6 novembre 2022 terminò 2-0 per i bianconeri - L’ultima sfida all’Allianz Stadium tra le due squadre è un dolce ricordo per i bianconeri che vinsero per 2-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 18.00. Molto più probabili sono considerati lo 0-1 nerazzurro, quotato da Betclic a 8.00, e l’1-1 finale che Betclic quota invece a 6.60 (Sisal lo quota a 6.25).Sarà Vlahovic contro Lautaro, ma anche Chiesa contro Thuram - Sono tanti i protagonisti attesi per questo Derby d’Italia. Due su tutti sono certamente gli attaccanti Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Una loro rete è quotata da Betclic rispettivamente a 3.30 e a 2.40. Al loro fianco agiranno con ogni probabilità Federico Chiesa e Marcus Thuram. Un gol dell’azzurro è quotato da Betclic a 3.95, uno del francese a 3.10. L’ultima sfida all’Allianz Stadium la sbloccò Adrien Rabiot: una sua rete è quotata da Betclic a 6.50. Con la maglia azzurra è andato vicino alla rete contro l’Ucraina, chissà se il Derby d’Italia potrà rappresentare un’ulteriore consacrazione per Davide Frattesi un cui gol è quotato da Betclic a 5.20.