Nel caos e in un'atmosfera surreale Juventus e Inter sono pronte a scendere in campo per una delle gare più importanti dell'anno. Ancora qualche dubbio a poche ore dal match: Sarri sembra aver deciso di schierare Bonucci e non Chiellini (che va in panchina), mentre Khedira potrebbe essere la scelta a sorpresa, al posto di Pjanic. Confermati gli altri 9 in campo. Conte manda Eriksen in panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku.



DOVE VEDERE LA PARTITA - A discapito di quanto si potesse sperare alla vigilia, è arrivata conferma che la partita non sarà in chiaro. Così, il Derby d'Italia andrà in scena su Sky Sport Uno, e in diretta streaming sugli appositi servizi del pacchetto Sky.