La Juventus torna in campo, a più di una settimana dall'ultima volta, nella sconsolante sconfitta di Lione in Champions League. Lo spettro del coronavirus aleggia sulla sfida contro l'Inter di stasera, in un Derby d'Italia che avrà come teatro un Allianz Stadium deserto. Un inconveniente che, però, non deve distrarre da una partita importantissima per i bianconeri, che devono tenere il passo della Lazio e ritrovare la vetta della classifica, a discapito delle partite in meno. Così, questo recupero della 26a giornata vale come una giornata normale qualsiasi: Sarri ha avuto il tempo a disposizione, con la certezza della sfida sempre in sospeso, ma quantomeno con la sicurezza dell'avversario, per rimettere in piedi la Juve.



LE SCELTE - Così, con tutti gli effettivi arruolabili, Sarri ha la possibilità di scegliere come forse mai da inizio stagione. Certo, c'è da tenere conto delle condizioni dei rientranti, ancora troppo precarie per una partita così impegnativa: quindi, difficile vedere Khedira o Chiellini in campo dal primo minuto, molto più probabile invece che Sarri si affidi ai "fedelissimi" delle ultime partite per provare a dare continuità ad una stagione con troppi alti e bassi.



DOVE VEDERLA - A discapito di quanto si potesse sperare alla viglia, è arrivata conferma che la partita non sarà in chiaro. Così, il Derby d'Italia andrà in scena su Sky Sport Uno, e in diretta streaming sugli appositi servizi del pacchetto Sky.