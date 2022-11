Il fascino diè senza tempo. E l'importanza, guardando anche alla classifica, si fa nettamente più impattante. Rieccoci: è il, è una gara che nella storia delle due squadre rappresenta sempre una frattura, sa creare un prima e un dopo.I bianconeri arrivano all'appuntamento con tre vittorie di fila; per i nerazzurri parliamo di 4 successi consecutivi, che possono cambiare le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi.Ecco: che partita sarà? Pronostico impossibile, ben più semplice andare a vedere le probabili formazioni nella gallery qui in basso.La gara sarà in esclusiva su DAZN. Calcio d'inizio alle 20.45.Vlahovic resta fuori, così come Di Maria. Torna Bremer dal primo minuto, occhio a Bonucci. Guarda le probabili formazioni qui in basso.