Ci siamo: andata delle semifinali di, uno dei grandi obiettivi stagionali. Allo Stadium, laospita l'Inter di Simone, che in campionato è reduce da tre ko consecutivi e che vede - più di tutti - in bilico allenatore e futuro.Sarà una grande battaglia, per un classico senza tempo come il Derby d'Italia. Al quale, ecco, la Juve si è preparata ormai da giorni, con un turnover scientifico già visto nel match di sabato contro il Verona. Per questo, i dubbi sulla probabile formazione sembrano dissipati: da capire solo chi sostituirà Alex Sandro. E da sciogliere un altro nodo: De Sciglio o Cuadrado alto a destra?Il match sarà visibile su Canale 5, in chiaro. In streaming sarà disponibile su Mediaset Play.Leggi nella gallery qui in basso le probabili scelte dei due allenatori.