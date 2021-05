3









Attaccati a un filo. Un filo di speranza. La Juve non è più padrona del suo destino e contro l'Inter, all'Allianz Stadium, ha l'obbligo della vittoria. Davanti avrà i campioni d'Italia, coloro i quali sono stati in grado di scucire dal petto lo scudetto alla Signora dopo nove anni di indiscutibili successi. "Dovrà bruciare", ha raccontato Pirlo in conferenza stampa. E dovrà suscitare una reazione certamente d'orgoglio.



DOVE VEDERLA - La partita avrà inizio alle ore 18 e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Calcio e tutte le piattaforme streaming legate a Sky.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Ancora qualche dubbio per Andrea Pirlo, che dovrebbe confermare il 4-4-2 'consueto'. Nella gallery, le probabili formazioni.