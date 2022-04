Trentunesima giornata di Serie A TIM: è quella del Derby d'Italia. La Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali ed è pronta a calarsi in un match fondamentale, decisivo, importantissimo. Davanti, l'Inter di Simone Inzaghi, potenzialmente a tre punti dal primo posto. Chi vince, può scalare cime da scudetto.



DOVE VEDERE LA PARTITA - La gara sarà in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Puoi leggere la diretta testuale su IlBianconero.com e seguire i commenti a caldo prima e dopo il match.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri parte da tre certezze: Dybala, Alex Sandro e Chiellini. Il resto della formazione resta da costruire: dai un'occhiata nella gallery dedicata.