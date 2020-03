Le porte chiuse cambiano gli ascolti in televisione di Juventus e Inter, anche se non nella direzione che si sarebbe potuto immaginare. ​Il derby d'Italia giocato ieri in assenza di pubblico ha fatto registrare 3 milioni di telespettatori su Sky, con uno share del 10,6%. Il dato è in leggero calo rispetto alla partita di andata, quando Inter-Juventus aveva conquistato 3,242 milioni a livello di pubblico e il 13,2% di share. Un dato in controtendenza, rispetto alle previsioni, che forse tratteggia un certo distacco verso il calcio in una situazione di emergenza come quella per il coronavirus.