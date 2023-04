Nemmeno Adrienha brillato particolarmente nel match di ieri sera tra, come riconosciuto anche daiin edicola oggi. "Inizio al piccolo trotto, meglio nel secondo tempo quando Cavallo Pazzo inizia a galoppare ma sempre sotto standard. Si accende a singhiozzo ma fa partire l'azione del vantaggio", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 5.5 in pagella. Sufficienza, invece, da parte di Tuttosport - "Imballato, quasi che lo stop per squalifica gli abbia incrostato i meccanismi di corsa e di inserimento. Una sgroppata nella ripresa" - e de Il Corriere dello Sport: "Una riprova di quanto sia fondamentale si è avuta con la sua assenza forzata contro il Verona e infatti gode di attenzioni particolari dagli avversari che provano a fermarlo anche con le cattive. Più controllato del solito negli inserimenti, ma quando affonda avvia l'azione del vantaggio".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 6 in pagella: "Cavalca ma non galoppa. Nel senso: si ferma all'inizio di potenziali contropiedi pericolosi. Senza mai dare la sensazione di poter cambiare le sortite offensive".