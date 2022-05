Il peggiore di tutti? Massimiliano Allegri. E quello che sembra un voto al match, in realtà assume i tratti di un voto alla stagione. La Juventus crolla in finale di Coppa Italia e sul banco degli imputati c'è proprio l'allenatore, insieme ovviamente a Matthijs de Ligt, sfortunato e maldestro protagonista delle difficoltà e in particolare dei calci di rigore.



Si salva Dybala, all'ultima ed enorme finale in bianconero. Anche Vlahovic bene e c'è infine il saluto da grandissimo fuoriclasse di Giorgio Chiellini. Potrebbe continuare ancora un po', forse lo farà altrove.



Le pagelle di Juventus-Inter dai quotidiani in edicola sono nella gallery dedicata.