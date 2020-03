Your browser does not support iframes.

Serata magica quella di ieri sera: Ramsey e Dybala hanno fatto impazzire i bianconeri con due perle che hanno messo ko l'Inter di Antonio Conte. Juve di nuovo prima in classifica, la squadra di Sarri ha messo la freccia effettuando il contro sorpasso sulla Lazio a distanza di qualche giorno causa Coronavirus. La partita si è giocata in un clima surreale, tribune vuote e voci di allenatori e giocatori che si sentivano forte e chiaro. Le urla dalla panchina bianconera dopo i due gol hanno caricato ancora di più i giocatori in campo che hanno gestito la gara fino al fischio finale. Dybala è il migliore in campo per distacco, le note negative sono Douglas Costa e De Sciglio.



