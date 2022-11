Ci sono pochi dubbi su chi sia il migliore in campo di: il devastante Filip, autore di due assist e, in generale, di una partita – soprattutto nella ripresa – dominante nelle due fasi. Le pagelle dei giornali, però, questa mattina sono generose con diversi elementi della squadra; conad essere tra ii più premiati dai voti. Così come è premiato Massimilianoche prende da tutti 7.Qualche dubbio in più, invece, sulla “strana coppia” d’attacco formata da: una soluzione d’emergenza che non dà i risultati sperati. Anche le prove dinon convincono tutti fino in fondo.