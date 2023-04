Con un gol di Cuadrado, come ai vecchi tempi. E con l'urlo strozzato in gola nel finale: è 1-1 allo Stadium. E' una beffa atroce, soprattutto. Perché i bianconeri avevano trovato il guizzo finale con il colombiano, ma si fanno rimontare su un errore grossolanissimo di Gleison Bremer, persino tra i migliori. Fino a quel momento.Un fallo di mano ingenuo, inutile, figlio di generosità e di poca lucidità: ne giova Romelu Lukaku, imbeccato per tutta la partita e alla fine via di sfogo sotto la curva bianconera. Al ritorno sarà battaglia, di tutt'altra pasta. Il pari? Probabilmente giusto. Resta però l'amarezza per la squadra di Allegri.